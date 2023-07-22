Российские инвесторы подали первый коллективный иск к Euroclear на 2 млрд рублей

Документ опубликован в картотеке арбитражных дел. Истцами выступают восемь физических лиц, а также коммерческий «Энерготрансбанк». В качестве третьих лиц указаны Национальный расчетный депозитарий (НРД), «Райффайзенбанк», «Сбербанк КИБ», «Альфа-Капитал», «Россельхозбанк», ВТБ, «Атон», «Цифра Брокер», «Кит Финанс» и «Компания Брокеркредитсервис».

Суть претензий и сумма требований в картотеке не приводятся. Однако юридическая компания NSP, представляющая интересы истцов, сообщает, что иск подан на основании статьи 248.1 АПК РФ — он связан с последствиями санкций, «действие которых ощутили на себе российские инвесторы».

Истцы требуют возместить стоимость заблокированных активов и взыскать начисленные, но не полученные суммы: погашения по облигациям, дивиденды, купонные выплаты и другие. Размер требований составляет 2 млрд. NSP ожидает, что судебное заседание состоится в сентябре этого года.

Также 21 июля в суд поступил иск от частного инвестора Романа Прудентова. В качестве третьих лиц указаны НРД, «Тинькофф Инвест Лаб», «СПБ Банк» и «Тинькофф Банк», а сумма требований составила 57,2 млн рублей.

Это четвертый и пятый иски, поданный к Euroclear в июле. Ранее в суд обратились УК «Первая» с требованиями на 184,8 млрд рублей, региональная инвесткомпания «Энергия-Инвест» на 143,9 млн рублей и частный инвестор Элида Хасанова с суммой требований $28,2 тысяч.