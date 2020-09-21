Еврокомиссия ужесточит контроль за цифровыми гигантами

Европейская комиссия намерена усилить контроль за крупными цифровыми компаниями, такими как Google, Amazon, Facebook и Apple. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на заявление европейского комиссара по внутреннему рынку Тьерри Бретона.

«Нам нужен лучший надзор за большими платформами», — сказал Бретон.

Он добавил, что новые правила контроля сейчас разрабатываются. Как только предложения будут согласованы, они должны будут получить одобрение Европейского парламента и Совета Европы. По данным бельгийского агентства Belga, правила будут представлены к концу текущего года. Они в том числе будут включать меры по борьбе с дезинформацией и защитой личных данных.

Цель создания мер более строгого контроля состоит в защите потребителей и менее крупных технологических компаний в ЕС. В частности, правила могут предусматривать санкции в случае, если платформы принуждают пользователей ограничиваться использованием своих сервисов.

Бретон также отметил, что дорабатываемые сейчас правила защиты предусматривают и некоторые радикальные меры, которые будут применяться при экстремальных обстоятельствах. Например, это полное исключение крупных технологических групп из единого рынка.

Кроме того, Брюссель рассматривает возможность использования системы рейтингов, которая позволила бы общественности и заинтересованным сторонам оценивать поведение компаний в таких областях, как соблюдение налоговых требований и скорость, с которой они удаляют незаконный контент.

«Платформы должны проявлять большую ответственность, быть подотчетными и более прозрачными. Настало время пойти дальше мер саморегулирования», — комментирует зампредседателя Еврокомиссии Вера Юрова.

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