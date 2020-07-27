Названа цена европейской вакцины от коронавируса

Производство европейской вакцины от коронавируса должно стартовать в сентябре этого года. Цена за укол составит €2-3. Препарат получил название ChAdOx1, пишет итальянская газета Libero.

Над вакциной работают фармацевтическая группа AstraZeneca, биотехнологическая компания Irbm и ученые Оксфордского университета. По словам президента Irbm Пьеро Ди Лоренцо, препарат испытали на тысяче пациентов.

Сейчас идет третий этап работы над вакциной, проводятся тесты на 10 тысячах человек. Если все пройдет успешно, производство препарата в больших объемах начнется в сентябре, а продажи — в январе 2021 года.

По заявлению Ди Лоренцо, к концу года будут выпущены «30 миллионов доз». Глава Irbm надеется, что уже «через 12 месяцев планета будет защищена» от коронавируса.

На сегодняшний день в мире насчитывается 16 млн больных COVID-19. Выздоровели 9,4 млн человек, скончались 648 тысяч пациентов.

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