Европа запретила въезд россиянам на личных автомобилях и с техникой

Еврокомиссия разъяснила причины арестов личных автомобилей россиян на границе Германии. Как сообщает ведомство, въезд в Европу на зарегистрированной в РФ машине может расцениваться как запрещенный импорт. Это же относится и к другому личному имуществу.

«Неважно, используется ли транспортное средство в частных или коммерческих целях, коль скоро оно подпадает под таможенные коды, перечисленные в приложении XXI (в том числе код 8703), и происходит или вывозится из России», — говорится в разъяснении Еврокомиссии.

Таможенный код 8703 охватывает легковые автомобили и другие транспортные средства, предназначенные для перевозки менее чем десяти человек.

Кроме того, в приложении XXI к статье 3i указаны другие предметы, которые могут быть изъяты таможенными органами стран ЕС. К ним относятся:

косметика (код ТН ВЭД 3304);

чемоданы (4202);

ноутбуки (8471);

мобильные телефоны (8517);

а также изделия из кожи и меха, полудрагоценные и драгоценные камни, фотокамеры, туалетная бумага, шампуни и так далее.

Согласно информации от Еврокомиссии, россияне не могут привозить с собой эти личные вещи даже в туристических целях.

В конце июня 2023 года россияне рассказывали «Фонтанке» о случаях ареста в Германии личных автомобилей — сотрудники местной таможни объясняли это санкциями. В начале июля российское посольство в Германии призвало россиян не въезжать в страну на личных автомобилях. В начале сентября ведомство сообщило, что продолжает фиксировать случаи конфискации машин.

В беседе с РБК российские юристы связывали аресты со злоупотреблением со стороны немецких сотрудников органов исполнительной власти, поскольку статья 3i запрещает импорт и передачу в страны ЕС товаров по перечню в приложении XXI, которые «производят существенные доходы для России».

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