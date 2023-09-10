Европа запретила въезд россиянам на личных автомобилях и с техникой

Еврокомиссия разъяснила причины арестов личных автомобилей россиян на границе Германии. Как сообщает ведомство, въезд в Европу на зарегистрированной в РФ машине может расцениваться как запрещенный импорт. Это же относится и к другому личному имуществу.
«Неважно, используется ли транспортное средство в частных или коммерческих целях, коль скоро оно подпадает под таможенные коды, перечисленные в приложении XXI (в том числе код 8703), и происходит или вывозится из России», — говорится в разъяснении Еврокомиссии.
Таможенный код 8703 охватывает легковые автомобили и другие транспортные средства, предназначенные для перевозки менее чем десяти человек.
Кроме того, в приложении XXI к статье 3i указаны другие предметы, которые могут быть изъяты таможенными органами стран ЕС. К ним относятся:
- косметика (код ТН ВЭД 3304);
- чемоданы (4202);
- ноутбуки (8471);
- мобильные телефоны (8517);
- а также изделия из кожи и меха, полудрагоценные и драгоценные камни, фотокамеры, туалетная бумага, шампуни и так далее.
Согласно информации от Еврокомиссии, россияне не могут привозить с собой эти личные вещи даже в туристических целях.
В конце июня 2023 года россияне рассказывали «Фонтанке» о случаях ареста в Германии личных автомобилей — сотрудники местной таможни объясняли это санкциями. В начале июля российское посольство в Германии призвало россиян не въезжать в страну на личных автомобилях. В начале сентября ведомство сообщило, что продолжает фиксировать случаи конфискации машин.
В беседе с РБК российские юристы связывали аресты со злоупотреблением со стороны немецких сотрудников органов исполнительной власти, поскольку статья 3i запрещает импорт и передачу в страны ЕС товаров по перечню в приложении XXI, которые «производят существенные доходы для России».
Фото: alexgo.photography / Shutterstock
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