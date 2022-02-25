Евросоюз согласовал персональные санкции против Путина и Лаврова

Страны Евросоюза согласовали персональные санкции против Владимира Путина и Сергея Лаврова. Активы президента РФ и главы внешнеполитического ведомства планируют заморозить.
Санкции против Владимира Путина и Сергея Лаврова анонсировал канцлер Австрии Карл Нехаммер. Он отметил, что этот пакет санкций против России будет «самым жестким в истории».
О намерениях Евросоюза ввести персональные санкции против президента Российской Федерации и министра иностранных дел РФ сообщает Financial Times и ряд немецких СМИ.
Все активы президента РФ Владимира Путина и главы МИД РФ Сергея Лаврова в Евросоюзе планируют заморозить. При этом персональные санкции не предполагают запрет на въезд в страны ЕС для Владимира Путина и Сергея Лаврова.
Газета сообщает, что санкции против президента РФ и главы МИД РФ обсуждались «поздно вечером в четверг», и многие представители стран ЕС поддержали идею введения этих санкций.
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Фото на обложке: Sasa Dzambic Photography /
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