Эксперты оценили рынок foodtech в Европе

Dealroom совместно с фондом Five Seasons Ventures подготовили отчет The State of European Food Tech 2021. В нем оценивается состояние рынка foodtech в Европе под влиянием пандемии.

Пандемия вызвала радикальные изменения в поведении потребителей, ускорила развитие рынка и прибавила интереса инвесторов к foodtech-стартапам.

«В 2020 году было инвестировано €2,4 млрд (+12% по сравнению с 2013 годом) и увеличена оценка foodtech-проектов (+156% по сравнению с 2019 годом). Европейские единороги foodtech в настоящее время являются крупными международными игроками, догоняющими своих американских коллег», - говорится в отчете.

Общая капитализация компаний на европейском foodtech-рынке, поднявших раунды в 2020 году, увеличилась до €92 млрд (+156% в сравнении с 2019 годом). Но все равно капитализация в 2 раза ниже, чем в США и в 3 раза ниже, чем в Азии.

Стартапы с экспресс-доставкой из дарксторов развиваются наиболее стремительно и уже в первом квартале 2021 года смогли привлечь €262 млн, B2C стартапы росли быстрее, чем B2B. В целом рынок доставки продуктов оценивается в отчете в $2.1 трлн, еды из ресторанов – в $0.6 трлн.

В то же время пандемия показала неэффективность цепочки поставок продовольствия и необходимость новых технологических решений, считают составители отчета. Вследствие этого растут инвестиции в автоматизацию, роботизацию процессов для foodtech, а также в производство и фермерство. Также в отчете представлен небольшой рейтинг европейских foodtech-инвесторов.

Ранее RB.ru опубликовал топ-10 инновационных FoodTech-стартапов из Великобритании.

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