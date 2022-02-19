Евросоюз согласовал санкции против российской энергетики и сектора технологий

Европейская комиссия согласовала санкции против России в случае ее вторжения на Украину. Ограничения коснутся российской энергетики и сектора высоких технологий.

«Мы уже согласовали жесткие санкции против России, которые будут включать ограничения в энергетическом секторе и по высоким технологиям», – сказала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на конференции по безопасности в Мюнхене.

Санкции будут введены в случае вторжения России в Украину. Фон дер Ляйен отметила, что конфликт на Украине создала Россия, а сложившуюся ситуацию назвала самыми мрачными днями Европы после холодной войны.

Еврокомиссия согласовала пакет санкций против России совместно с США, Великобританией и Канадой. Если Россия вторгнется на Украину, Запад ограничит для российской экономики доступ к финансовым рынкам и введет ограничения на экспорт, которые заблокируют возможности России по модернизации экономики, отметила глава Еврокомиссии.

Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что Евросоюз и НАТО останутся «сохраняют полное единство» и останутся едины в ответ на угрозы России.

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