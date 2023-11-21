Оператор российской сети бензоколонок привлек в ходе IPO на Мосбирже 13,5 млрд рублей

Оператор российской сети бензоколонок привлек 13,5 млрд рублей в ходе IPO на Мосбирже. Торги акциями «Евротранса» уже начались, они доступны для покупки неквалифицированным инвесторам. На момент начала торгов рыночная капитализация компании составляла 40 млрд рублей.
Компания «Евротранс», которая является оператором сети АЗС «Трасса», привлекла 13,5 млрд рублей в ходе IPO на Мосбирже. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Торги акциями «Евротранса» на площадке уже начались, операции с ними могут совершать неквалифицированные инвесторы. По итогам IPO рыночная капитализация «Евротранса» составила 40 млрд рублей при стоимости одной акции в 250 рублей.
Привлеченные в ходе IPO средства «Евротранс» инвестирует в развитие бизнеса. Около 11 млрд рублей направят на строительство новых и модернизацию существующих автозаправочных станций, в том числе оснащение их зарядками для электромобилей и газозаправочными модулями.
Фото на обложке: RecCameraStock /
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