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Мошенники стали предлагать услуги «эвакуации» из России

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Мошенники в сети стали предлагать способы покинуть Россию на фоне частичной мобилизации. Покупка заграничного паспорта и шенгенской визы может обернуться кражей денежных средств или персональных данных.

Мошенники стали предлагать услуги «эвакуации» из России

За изготовление шенгенской визы за 3-5 дней мошенники просят $500-800. И это самый дешевый вариант. Сам документ будет фальшивкой, не занесенной в информационную систему (VIS) стран Шенгенского соглашения, узнали «Известия».

Такой документ поможет пройти паспортный контроль при вылете из России, но въехать по нему в страну Шенгенского соглашения нереально.

Еще один вид мошеннических услуг — помощь в нелегальном пересечении границ, в первую очередь Казахстана, Азербайджана, Армении, Грузии.

На форумах уже появились первые пострадавшие. По словам одного из них, он заказал паспорт другого государства. Мошенники оценили эту услугу в 100 тыс. рублей, пообещав, что документ будет визуально максимально схож с оригиналом. На деле — документ мало был похож на оригинал.

Юристы предупредили, что с поддельными паспортами, визами и т. д. не стоит пробовать подходить к пограничному посту, так как за мошенничество с официальными документами можно получить срок до трех лет тюрьмы.

Фото на обложке: H_Ko / Shutterstock

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