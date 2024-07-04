В России предложили ограничить стоимость эвакуации авто

В России эвакуацию автомобиля предложили ограничить 20% от прожиточного минимума. Соответствующий законопроект 4 июля намерен внести в Госдуму глава комитета по труду Ярослав Нилов.
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В документе также предлагается исключить оплату за перемещение и хранение транспортных средств Вооруженных Сил РФ, войск национальной гвардии, спасательных воинских формирований федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны.
На данный момент за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств предусмотрен штраф от 500 до 3 тыс. рублей. Расходы на перемещение и хранение автомобиля возмещает нарушитель и таким образом фактически выплачивает штраф, превышающий в несколько раз наказание, предусмотренное КоАП, считает парламентарий.
С 20 мая тарифы на принудительную эвакуацию в Москве повысили. Также изменилась стоимость их хранения на штрафстоянке. Корректировка составила в среднем 5,5%.
Фото на обложке: Gena Melendrez /
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