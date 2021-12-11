В России разработали первую методологию оценки «зеленых» компаний

Компания «Делойт, СНГ» создала методологию оценки «зеленых» российских компаний малого и среднего предпринимательства. Бизнес теперь сам сможет определять свой уровень соответствия принципам устойчивого развития.

Методология содержит пять уровней зрелости внутри трех областей — экология, социальное развитие, корпоративное управление — от стартового до продвинутого, сообщил ТАСС.

Компания по каждому из них сможет определять свой уровень зрелости. Для этого ей нужно будет ответить на перечень вопросов.

Сначала каждому аспекту по количеству набранных баллов присваивается уровень зрелости, потом выводится средняя итоговая оценка по каждой области.

Далее суммируются средние итоговые оценки всех трех областей и выводится общая оценка. Она будет отражена на лепестковой диаграмме. Благодаря этому можно будет отследить, как компания выглядит на фоне среднего показателя и какие области требуют развития.

Вопросы подготовлены на основе стандартов и с опорой на публичные требования о цепочке поставок.

Метод предполагает возможность прохождения оценки от лица продуктового бренда или корпоративного бренда. Компания проводит самостоятельную оценку по выделенным аспектам в экологической, социальной областях и в корпоративном управлении, при этом она определяет специализированные области, актуальные для отрасли, к которой принадлежит.

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