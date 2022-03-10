Агентства-организаторы концертов попросили ввести мораторий на возврат билетов

Организаторы концертов в России попросили ввести мораторий на возврат билетов до марта 2023 года. В письме, адресованном главе Банка России Набиуллиной и бизнес-омбудсмену Титову, агентства также просят отменить коронавирусные ограничения.

Открытое письмо Ассоциации концертно-театральных и билетных организаций адресовано главе ЦБ РФ Эльвире Набиуллиной и бизнес-омбудсмену Борису Титову и опубликовано на сайте ассоциации.

Агентства просят ввести на срок с 9 марта 2022 год до 9 марта 2023 года мораторий на возврат билетов, если концерты были отменены или перенесены до 1 июня 2023 года. На фоне санкций, введенных против России, ассоциации агентств-организаторов считает это «единственным способом поддержать предпринимателей».

Санкции не позволяют организаторам концертов «выполнять обязательства перед зрителями». Гастрольная программа внутри России связана с использованием зарубежного оборудования, декораций, программного обеспечения, говорится в письме.

«Учитывая снижение заболеваемости COVID-19 в России, концертные организаторы просят о полной единовременной отмене всех ограничений на проведение концертных мероприятий без каких-либо условий», – заявила ассоциация.

Ранее об отмене или переносе на неопределенный срок концертов в России объявили Slipknot, Green Day, The Killers, Placebo, Iggy Pop.

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