Агентства-организаторы концертов попросили ввести мораторий на возврат билетов

Организаторы концертов в России попросили ввести мораторий на возврат билетов до марта 2023 года. В письме, адресованном главе Банка России Набиуллиной и бизнес-омбудсмену Титову, агентства также просят отменить коронавирусные ограничения.
Открытое письмо Ассоциации концертно-театральных и билетных организаций адресовано главе ЦБ РФ Эльвире Набиуллиной и бизнес-омбудсмену Борису Титову и опубликовано на сайте ассоциации.
Агентства просят ввести на срок с 9 марта 2022 год до 9 марта 2023 года мораторий на возврат билетов, если концерты были отменены или перенесены до 1 июня 2023 года. На фоне санкций, введенных против России, ассоциации агентств-организаторов считает это «единственным способом поддержать предпринимателей».
Санкции не позволяют организаторам концертов «выполнять обязательства перед зрителями». Гастрольная программа внутри России связана с использованием зарубежного оборудования, декораций, программного обеспечения, говорится в письме.
«Учитывая снижение заболеваемости COVID-19 в России, концертные организаторы просят о полной единовременной отмене всех ограничений на проведение концертных мероприятий без каких-либо условий», – заявила ассоциация.
Ранее об отмене или переносе на неопределенный срок концертов в России объявили Slipknot, Green Day, The Killers, Placebo, Iggy Pop.
Фото на обложке: Melinda Nagy /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Рождение звука и инновации восприятия: история компании Dolby
- 2 Избранная дискография: почему стоит инвестировать в музыкальную индустрию
- 3 «С нашей гитарой вы научитесь играть за пару часов»
- 4 6 ошибок брендов, которые идут в подкасты
- 5 «Цифровой» Виктор Цой: что приходит на смену живым концертам?
ВОЗМОЖНОСТИ
10 марта 2022
13 марта 2022
15 марта 2022