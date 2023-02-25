Alphabet распускает Everyday Robots

Дочерняя компания Alphabet — Everyday Robots — больше не будет существовать как отдельное подразделение, а члены команды и технологии будут распределены по другим подразделениям.

Материнская компания Google закрывает уже не первый проект по роботизации повседневных забот, напоминает The Verge, и это может говорить о том, что несмотря на все усилия Alphabet так и не может сдвинуться с мертвой точки в направлении робототехники.

«Некоторые технологии и часть команды будут добавлены в существующие команды, занимающиеся робототехникой в рамках Google Research», — заявила директор по маркетингу и коммуникациям Everyday Robots Дениз Гамбоа изданию Wired.

Это уже далеко не первое «затягивание поясов» в Alphabet. Google уволил около 12 тыс. сотрудников. В том числе почти весь штат собственного инкубатора Area 120.

Другое предприятие Alphabet Robotics — Intrinsic — также пострадало от сокращения численности персонала примерно на 20% (около 40 сотрудников). Компания создает программное обеспечение для управления промышленными агрегатами.

Роспуск проекта Everyday Robots, запущенного в 2019 году с целью разработки роботов, которые могли бы помогать в домашних и офисных условиях, представляется в этом контексте одним из звеньев общей цепи.

Десять лет назад Google начала поглощение разработчиков робототехники, купив множество компаний (в том числе Boston Dynamics).

Официально Alphabet уверяет, что не оставит стараний в сфере робототехники, несмотря на ряд сложных решений.

Но мы видим, что корпорация постепенно распускает соответствующие команды, что может говорить о безуспешности попыток создания действительно эффективных промышленно-бытовых роботов.

При этом The Verge пишет, что прототипы от Everyday Robots — однорукие роботы на колесах — уже тестировались в офисах Google с 2021 года, а в 2022 году были обновлены благодаря исследованиям Google в области искусственного интеллекта, что позволило им обрабатывать голосовые команды.

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