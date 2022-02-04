Студия экс-владельца «Связного» и партнеров вложила $500 тыс. в криптопроект Evita Юрия Гугнина

Студия Sinteza VC экс-владельца «Связного» Максима Ноготкова и партнеров инвестировала $500 тыс. в криптопроект по токенизации девелопмента в США Evita Юрия Гугнина – основателя инвестиционной платформы Karma.

О сделке RB рассказал представитель венчурной студии Sinteza VC.

Для Evita инвестиции от студии в объеме $500 тыс. – первые привлеченные средства. В обмен на финансирование Sinteza VC получила в стартапе долю в 10%. Исходя из этих данных, оценка Evita составляет около $5 млн.

«Мы консервативно ожидаем на В-раунде капитализацию проекта свыше $150 млн и соответственно прирост стоимости более, чем в 20 раз», – отметил партнер Sinteza VC Глеб Ковалев.

Evita занимается токенизацией рынка недвижимости в США и хочет сделать элитный рынок недвижимости в Штатах доступным для всех с помощью криптовалюты, уточнил представитель студии.

Рынок альтернативных инвестиций, по оценкам Ковалева, на данный момент оценивается в $10,7 трлн с перспективой роста до $17,2 трлн к 2025 году.

«Мы уже живем в процессе трансформации финансового рынка и децентрализации, и этот тренд будет только нарастать», – подчеркнул Глеб Ковалев.

Стартап Evita основал Юрий Гугнин – создатель инвестиционной блокчейн-платформы Karma. Она позволяет выдавать займы бизнесу в режиме онлайн и получать от этого пассивный доход.

Sinteza VC в сентябре 2021 года открыли экс-владелец «Связного» Максим Ноготков, предприниматели Илья Криворот, Дмитрий Малев, Глеб Ковалев, Дмитрий Подлужный и Юлия Волощук. Венчурная студия инвестирует на ранних стадиях в проекты из областей PropTech, EdTech, HR-Tech, FinTech, e-Commerce и retail.

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