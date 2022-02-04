Студия экс-владельца «Связного» и партнеров вложила $500 тыс. в криптопроект Evita Юрия Гугнина

Студия Sinteza VC экс-владельца «Связного» Максима Ноготкова и партнеров инвестировала $500 тыс. в криптопроект по токенизации девелопмента в США Evita Юрия Гугнина – основателя инвестиционной платформы Karma.
О сделке RB рассказал представитель венчурной студии Sinteza VC.
Для Evita инвестиции от студии в объеме $500 тыс. – первые привлеченные средства. В обмен на финансирование Sinteza VC получила в стартапе долю в 10%. Исходя из этих данных, оценка Evita составляет около $5 млн.
«Мы консервативно ожидаем на В-раунде капитализацию проекта свыше $150 млн и соответственно прирост стоимости более, чем в 20 раз», – отметил партнер Sinteza VC Глеб Ковалев.
Evita занимается токенизацией рынка недвижимости в США и хочет сделать элитный рынок недвижимости в Штатах доступным для всех с помощью криптовалюты, уточнил представитель студии.
Рынок альтернативных инвестиций, по оценкам Ковалева, на данный момент оценивается в $10,7 трлн с перспективой роста до $17,2 трлн к 2025 году.
«Мы уже живем в процессе трансформации финансового рынка и децентрализации, и этот тренд будет только нарастать», – подчеркнул Глеб Ковалев.
Стартап Evita основал Юрий Гугнин – создатель инвестиционной блокчейн-платформы Karma. Она позволяет выдавать займы бизнесу в режиме онлайн и получать от этого пассивный доход.
Sinteza VC в сентябре 2021 года открыли экс-владелец «Связного» Максим Ноготков, предприниматели Илья Криворот, Дмитрий Малев, Глеб Ковалев, Дмитрий Подлужный и Юлия Волощук. Венчурная студия инвестирует на ранних стадиях в проекты из областей PropTech, EdTech, HR-Tech, FinTech, e-Commerce и retail.Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Что произошло на рынке аренды квартир в 2021 и к чему готовиться?
- 2 Как пара бывших топ-менеджеров развивает собственную сеть кулинарных коворкингов. Кейс стартапа «Твое место»
- 3 Как развитие соцсетей может увеличить прибыль вашей компании?
- 4 От пространств для хипстеров к офисам «на районе»: история стартапа «Делатели офисов»
- 5 Рынок аренды квартир: что произошло в 2020 и чего ожидать в будущем
ВОЗМОЖНОСТИ
07 февраля 2022
07 февраля 2022
07 февраля 2022