В Москве запустили производство отечественных электрогрузовиков EVM PRO. Новое предприятие в «Технополисе Москва» сможет выпускать до 1 тыс. машин в год. Большую часть комплектующих для грузовика делают в России.

О запуске производства электрогрузовиков EVM PRO говорится в telegram-канале мэра Москвы Сергея Собянина.

Машины будут производить на новом предприятии в Особой экономической зоне «Технополис Москва». EVM PRO собирают на базе шасси «УАЗ», большую часть комплектующих делают в России, в том числе бортовую электронику и электродвигатели. Объем инвестиций в запуск проекта оценили в 393 млн рублей.

Кроме того, запущено новое предприятие по производству лазеров и оборудования для них. Мощности завода составят до 1 тыс. лазеров и более 400 единиц лазерного оборудования в год. Одним из основных заказчиков продукции этого предприятия является Минздрав России.

«Около 40% продукции покупают московские потребители, остальное уходит в 40 регионов России и 7 стран мира», – сообщил Сергей Собянин.

Первый российский электрогрузовик EVM PRO был представлен в феврале 2022 года. Его производителем является компания «Электромобили Мануфэкчуринг Рус».

Фото на обложке: Telegram-канал Сергея Собянина