Российский разработчик робототехники EVO Avatar привлек $700 тысяч

Российский разработчик робототехники EVO Avatar на предпосевном раунде привлек $700 тысяч. Стартап потратит средства на расширение производства и выход на рынок СНГ. Об этом RB сообщили в пресс-службе проекта.

Среди инвесторов — Максим Телемтаев, Иван Аносов, Иван Самошин. Сделку лидировала инвестиционная компания Impact Capital с долей в проекте 19,5%.

Компания занимается разработкой, поставкой и интеграцией сервисной робототехники для автоматизации работы малого и среднего бизнеса — из гостинично-рестаранного бизнеса, науки и образования, медицины и фармацевтики. Его продукты позволяют бизнесу сократить операционные затраты на 5-20%.

EVO Avatar основал в 2021 году руководитель компании Technored Артем Лукин. К концу первого года компания планирует удержать долю в 60-70% и выйти на прибыль в 90 млн руб.

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Фото: Gorodenkoff/Shutterstock