«Моторинвест» открыл продажи первых отечественных электромобилей Evolute

В России стартовали продажи первых электромобилей отечественной сборки. Седан Evolute стоит 2,9 млн рублей. Машины уже поступили к дилерам, сообщил производитель.
В продажу поступили седан i-PRO под брендом Evolute по цене 2,99 млн рублей. Кроссовер i-JOY продают за 3,49 млн рублей. Цены на «паркетник» i-JET еще не объявили. Электромобили уже в наличии у официальных дилеров, сообщили в «Моторинвесте».
В седане i-PRO нет коробки передач. Машина развивает максимальную скорость 145 км/ч, запас хода составляет 433 км. Мощность электродвигателя – 150 л. с. Электромобиль может ехать в режимах Sport и Eco.
Заряжать электромобиль можно в двух режимах: быстром – при постоянном токе 45 кВт зарядка от 20% до 80% займет 35 минут, медленном – при переменном токе 7 кВт зарядка от 5% до 100% займет 7,5 часов.
Российские электромобили производит «Моторинвест» на предприятии в Липецкой области. До конца года компания собирается начать выпуск минивэнов i-VAN.
Фото: Моторинвест
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