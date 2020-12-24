«Эвотор» нацелился на средний бизнес: «Сбер» увеличил долю в компании до 69%

«Сбер» выкупил 29-процентную долю в компании «Эвотор», принадлежащую группе компаний «Атол». В 2021 году «Эвотор» при поддержке корпорации планирует выйти на рынок технологий для крупного и среднего бизнеса, а также электронной коммерции, говорится в сообщении банка, поступившем в Rusbase.

Стороны подписали обязывающую документацию и закрыли сделку, сумма которой составила 2,1 млрд рублей. По итогам сделки доля «Сбера» «Эвоторе» теперь составляет 69%. Сооснователь и генеральный директор компании Андрей Романенко и его партнёры по ООО «Дата Капитал» сохранят за собой долю в размере 31%.

Приобретение контрольной доли в «Эвоторе» позволит ещё более тесно интегрировать компанию в экосистему «Сбера» и запустить ряд новых продуктов и направлений бизнеса для предложения клиентам комплексных решений, отмечается в релизе.

В 2021 году «Эвотор» при поддержке «Сбера» планирует выйти на рынок технологий для крупного и среднего бизнеса, а также электронной коммерции.

Так, «Эвотор» представит инновационный продукт — умный фискальный регистратор «Эвотор Power» с функциями смарт-терминала и POS-системы.

«Эвотор» был создан в 2016 году. Компания является лидером цифровизации малого и микробизнеса в России. Каждый четвёртый предприниматель в стране использует смарт-терминалы и технологические сервисы «Эвотора».

За четыре года в России активировано около 700 тысяч смарт-терминалов «Эвотор», в маркетплейсе приложений «Эвотор.Маркет» представлено более 500 сервисов для управления бизнесом.

Фото: Evotor.ru