«Эвотор» запустил сервис прогнозирования продаж на базе ИИ

ИТ-компании «Эвотор» и Megainsight запустили сервис прогнозирования спроса на базе технологий машинного обучения (ML). Приложение поможет предпринимателям спрогнозировать продажи, скорректировать закупки и ассортимент. Об этом RB.ru сообщили в пресс-службе «Эвотора».

Сервис Prognoz.Me прогнозирует спрос на конкретные товары на неделю вперед. Для этого он анализирует данные о продажах торговой точки и определенного бизнеса в целом. При этом ИИ учитывает возможное влияние текущих дней недели и месяца, праздничных дней, а также фактор сезонности и другие параметры.

Кроме того, приложение дает рекомендации по топ-10 товарам, которые хорошо продаются в категории, но которых нет в ассортименте компании.

Отмечается, что целевой аудиторией сервиса являются супермаркеты, продуктовые магазины, кофейни и общепит. Также он будет полезен и другим торговым компаниям, в которых присутствует сезонность, изменение продаж из-за выходных, праздничных дней и погоды, рассказали в «Эвоторе».

«[С помощью сервиса] предприниматели могут прогнозировать спрос на свой ассортимент, оперативно корректировать закупки скоропортящихся товаров, не держать большой сток и не терять клиентов из-за отсутствия популярных товаров», — комментирует директор по развитию рекламных продуктов «Эвотора» Игорь Оганесян.

Сервис прогноза спроса Prognoz.Me доступен в магазине приложений «Эвотор.Маркет».

Megainsight ― ИТ-компания, развивающая сервисы для прогноза спроса, динамического ценообразования, а также для наращивания и удержания клиентов на основе ML-технологий.

«Эвотор» ― ИТ-компания, предлагающая различные сервисы для МСБ. По собственным данным, в магазине приложений компании сейчас доступно более 500 сервисов. Также проект развивает платформу платежных решений «Эвотор.Pay», которая позволяет проводить платежи – банковскими картами, QR-кодами, платежными кольцами, Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay.

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