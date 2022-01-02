Еврокомиссия может признать «зелеными» ядерную энергию и природный газ

Еврокомиссия подготовила документы для признания экологичными некоторых проектов в области ядерной энергетики и газовой отрасли. Однако некоторые европейские активисты и юристы выступили против этой инициативы.

Еврокомиссия может частично признать ядерную энергию и природный газ «зелеными» уже в январе, сообщает Reuters. Соответствующее заявление также опубликовано на официальном сайте Еврокомиссии.

Проект, например, предполагает оценивать экологичными ядерные и газовые электростанции, если они соответствуют особым требованиям по объему выбросов, получаемых при производстве ими энергии.

То есть, даже необязательно будет сокращать такие выбросы до нуля — главное, чтобы они не превосходили установленный Еврокомиссией лимит.

Ядерным электростанциям, в том числе строящимся, необходимо получить все соответствующие разрешения до 2045 года, газовым — до 2030 года, а также подготовить план перехода на использование менее вредного газа к 2035 году.

Эти разрешения касаются используемого оборудования и всех возможных отходов производства (например, радиоактивных материалов).

Соответствие всем требованиям позволит владельцам таких электростанций получить особый налоговый статус.

Тем не менее, предложения Еврокомиссии пока не утверждены, окончательную их версию она представит Европейскому парламенту в конце января.

Кроме того, есть риск, что парламент не утвердит документ. Против него уже выступили представители Германии, Австрии и Люксембурга.

Также его раскритиковали европейские эко-активисты и юристы, которые считают, что ядерные реакции и природный газ нельзя считать экологичными способами получения энергии.

Все же Еврокомиссия считает, что ее план позволит привлечь больше частных инвестиций в «зеленую» энергетику и помочь с переходом на ее использование странам, которые почти полностью зависят от неэкологичных источников энергии.

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