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Европарламент усилит давление на передачу данных между Евросоюзом и США

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Виктория Сафронова
Виктория Сафронова

Редактор выходного дня RB.RU

Виктория Сафронова

Депутаты Европарламента поддержали призыв начать разбирательство о нарушении прав пользователей против Ирландской комиссии по защите данных (Ireland’s Data Protection Commission, DPC) за ненадлежащее соблюдение правил регулирования.

Европарламент усилит давление на передачу данных между Евросоюзом и США

DPC играет одну из ведущих ролей в обеспечении Общего регламента защиты данных (GDPR). General Data Protection Regulation — постановление Европейского Союза, с помощью которого Европарламент, Совет Европейского Союза и Европейская комиссия усиливают и унифицируют защиту персональных данных всех лиц в ЕС.

В тексте резолюции депутатов Европарламента выражается «глубокая озабоченность» по поводу того, что ирландский регулятор не смог принять решение по жалобам на нарушения GDPR, в том числе против Facebook и Google, пишет TechCrunch.

Ранее ирландский регулятор отправил Facebook заявление с требованием приостановить передачу данных граждан ЕС в США. В ответ Facebook обратился в суд с требованием пересмотреть процессы DPC. Однако Верховный суд Ирландии отклонил петицию Facebook.

Накануне приостановление расследования ирландского регулятора было отменено, и процесс принятия решения по жалобе на потоки данных Facebook снова начал продвигаться. Однако для принятия окончательного решения может потребоваться несколько месяцев — это связано с тем, что проект решения Ирландской комиссии по защите данных необходимо будет передать другим регуляторам ЕС для рассмотрения и возможности вынести возражение.

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Европарламент также отметил обеспокоенность по поводу «нехватки технических специалистов, работающих на DPC, и использования ими устаревших систем».

Глобальность, которую открывает интернет, и легкость, с которой данные могут передаваться в цифровом виде через границы, приносят огромные преимущества для бизнеса, однако у этого есть обратная сторона, отмечают депутаты. Возникающее взаимодействие между различными правовыми режимами приводит к росту уровня правовой неопределенности для компаний, передающих данные людей за границу.

В случае Евросоюза проблема заключается в том, что защита данных регулируется законами, действующими внутри блока. Если информация поступает в страны, которые не гарантируют аналогичной юридической защиты — в США, Китай, Индию и покинувшую ЕС Великобританию — существует риск нарушения закона.

Комиссия отметила, что не сможет вынести быстрое решение по вопросу передачи данных. Чиновники указали на необходимость серьезного реформирования американского законодательства о слежке. Депутаты Европарламента подчеркнули, что «ни один контракт между компаниями не может обеспечить защиту от неизбирательного доступа органов разведки к содержанию электронной связи, равно как и никакие контракты между компаниями не могут обеспечить защиту достаточных средств правовой защиты от массового наблюдения».

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Фото: Billion Photos / Shutterstock

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