Европарламент принял резолюцию об отключении России от платежной системы SWIFT

Европарламент в лице 682 проголосовавших «за» депутатов принял резолюцию, в которой говорится об отключении России от международной платежной системы SWIFT в качестве санкции в случае «вторжения на Украину».

Кроме того, в документе идет речь и прекращении Евросоюзом импорта российского газа и нефти, призыве к остановке строительства Северного потока-2 и прекращении строительства Росатомом атомных электростанций, сообщает ТАСС.

«Если военное развертывание [на границе с Украиной] превратится во вторжение Российской Федерации на Украину, в этих условиях импорт нефти и газа из России должен быть немедленно прекращен, Россия должна быть исключена из платежной системы SWIFT, все активы российских олигархов должны быть заморожены, а их визы в ЕС – аннулированы», – приводит агентство выдержку из резолюции.

Отметим, что резолюция Европарламента носит исключительно рекомендательный характер и не обязательна к исполнению.

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