Европейские компании готовят конкурента Starlink Илона Маска

Европейские компании Airbus, Thales и Leonardo договорились объединить спутниковые подразделения и создать новый холдинг с годовой выручкой €6,5 млрд. Совместная компания займётся разработкой и производством спутников связи и наблюдения, чтобы стать полноправным конкурентом Starlink Илона Маска. Объединение начнёт работу в 2027 году и станет одним из крупнейших производителей космических систем в мире.

Объединение из 25 000 сотрудников — и с выручкой €6,5 млрд

Новый альянс станет самым масштабным слиянием в европейской аэрокосмической отрасли со времён создания MBDA — ведущего европейского разработчика и производителя ракетных систем — в 2001 году. Центр управления разместят в Тулузе — городе, который уже стал европейской столицей авиакосмоса. В объединение войдут спутниковые и цифровые подразделения трёх компаний, в том числе Thales Alenia Space, Telespazio и активы Airbus Defence & Space.

Холдинг объединит около 25 000 сотрудников и, предварительно, будет приносить €6,5 млрд выручки в год. Доли участников распределены так: Airbus — 35%, Thales и Leonardo — по 32,5%. Компании ожидают синергетический эффект «в несколько сотен миллионов евро» уже через пять лет после запуска проекта.

Ставка на низкоорбитальные спутники

Объединение космических активов отражает общий рыночный тренд — сдвиг в сторону низкоорбитальных спутников. Именно в этом сегменте сегодня работает Starlink Илона Маска, которая запустила уже более 6 000 аппаратов. Европейские компании ранее концентрировались на крупных геостационарных спутниках, но теперь адаптируют производство к новому формату — компактным и массовым платформам, обеспечивающим интернет и навигацию.

«Инициатива, безусловно, позитивная, поскольку она создает европейского лидера, способного конкурировать на глобальном уровне, и повышает прибыльность бизнеса», — отметили аналитики итальянского инвестиционного банка Equita.

Они также подчёркивают, что отрасль переживает «настоящую трансформацию»: клиенты требуют скорости и масштабирования, и именно успех Starlink стал стимулом для ускорения изменений.

Синергия — без ротации руководства

Соглашение включает слияние подразделений Thales Alenia Space и Telespazio, а также космических направлений Airbus и Leonardo. Закрытие сделки запланировано на 2027 год, после утверждения Еврокомиссией и национальными регуляторами. Обсуждения займут до двух лет — в них участвуют правительства Франции, Италии, Германии и Великобритании.

По данным источников Reuters, Airbus получит компенсационные выплаты за разницу в стоимости активов к моменту закрытия сделки. При этом стороны договорились, что новая структура будет управляться без ротации руководства и квот по национальности — подход, который ранее вызывал конфликты внутри Airbus.

Контекст

Рынок спутниковых технологий переживает вторую волну роста. После успеха Starlink, к которому подключено более 3 млн пользователей по всему миру, внимание инвесторов вновь вернулось к космической инфраструктуре. Аналитики Equita Bank отмечают, что объединение Airbus, Thales и Leonardo «создаёт сильного игрока, способного конкурировать на равных с частными космическими компаниями, включая Starlink».

Для Илона Маска это означает появление ещё одного серьёзного соперника — но уже с промышленной базой, проверенными технологиями и заказами от европейских правительств. В 2027 году космическая гонка впервые станет по-настоящему многонациональной — без привычной монополии Маска на низкую орбиту.