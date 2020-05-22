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Компания iDealMachine проведет вебинар по выходу на европейский рынок
Новости
Юлиана Трегуб
28 мая состоится онлайн-дискуссия серии «International Expansion», в ходе которой эксперты расскажут о планировании выхода компаний на европейский рынок, выборе подходящей локации, нюансах ведения бизнеса и удаленном тестировании рынка и платежеспособного спроса.
Компания iDealMachine проведет вебинар по выходу на европейский рынокЮлиана Трегуб
Спикерами мероприятия станут:
- Сергей Фрадков, управляющий партнер iDealMachine;
- Бенджамин Вилькенинг, вице-президент Фонда «Сколково» по международным связям;
- Михаил Суханов, партнер iDM Europe Landing в Берлине Михаил Суханов.
Обсудят следующие темы:
- В чем преимущество Берлина, как стартовой площадки для выхода на европейский рынок;
- В чем отличия Германии от других европейских локаций;
- Особенности локализации бизнеса в Германии;
- Как привлекать инвестиции в технологические проекты в Германии;
- Нюансы ведения бизнеса для основателей из России и СНГ, открытия юридического лица и банковского счета;
- Инфраструктура для развития стартапов в Берлине;
- Как Сколково поддерживает российские стартапы в Германии;
- Как запустить удаленный процесс анализа, исследования и тестирования европейского рынка;
- Как формулировать и проверять гипотезы для развития на европейском рынке;
- Как наладить лидогенерацию за рубежом и заключить первые контракты;
- Выходить самостоятельно или с поддержкой консультантов, менторов, программ;
- Успешные кейсы выхода на европейский рынок.
Регистрация на мероприятие доступна по ссылке.
Фото на обложке: CatwalkPhotos / Shutterstock
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