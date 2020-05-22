Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости
Партнеры

Компания iDealMachine проведет вебинар по выходу на европейский рынок

Новости
Юлиана Трегуб
Юлиана Трегуб

Менеджер проектов

Юлиана Трегуб

28 мая состоится онлайн-дискуссия серии «International Expansion», в ходе которой эксперты расскажут о планировании выхода компаний на европейский рынок, выборе подходящей локации, нюансах ведения бизнеса и удаленном тестировании рынка и платежеспособного спроса.

Компания iDealMachine проведет вебинар по выходу на европейский рынок

Спикерами мероприятия станут:

  • Сергей Фрадков, управляющий партнер iDealMachine; 
  • Бенджамин Вилькенинг, вице-президент Фонда «Сколково» по международным связям;
  • Михаил Суханов, партнер iDM Europe Landing в Берлине Михаил Суханов.

Обсудят следующие темы:

  • В чем преимущество Берлина, как стартовой площадки для выхода на европейский рынок;
  • В чем отличия Германии от других европейских локаций;
  • Особенности локализации бизнеса в Германии;
  • Как привлекать инвестиции в технологические проекты в Германии;
  • Нюансы ведения бизнеса для основателей из России и СНГ, открытия юридического лица и банковского счета;
  • Инфраструктура для развития стартапов в Берлине;
  • Как Сколково поддерживает российские стартапы в Германии;
  • Как запустить удаленный процесс анализа, исследования и тестирования европейского рынка;
  • Как формулировать и проверять гипотезы для развития на европейском рынке;
  • Как наладить лидогенерацию за рубежом и заключить первые контракты;
  • Выходить самостоятельно или с поддержкой консультантов, менторов, программ;
  • Успешные кейсы выхода на европейский рынок.

Регистрация на мероприятие доступна по ссылке

Фото на обложке: CatwalkPhotos / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

22 мая 2020

Pandemic Hackathon

24 мая 2020

Survival Tech

26 мая 2020

Разведка боем

Все ВОЗМОЖНОСТИ

ВОЗМОЖНОСТИ

22 мая 2020

Pandemic Hackathon

24 мая 2020

Survival Tech

26 мая 2020

Разведка боем

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма