28 мая состоится онлайн-дискуссия серии «International Expansion», в ходе которой эксперты расскажут о планировании выхода компаний на европейский рынок, выборе подходящей локации, нюансах ведения бизнеса и удаленном тестировании рынка и платежеспособного спроса.

Компания iDealMachine проведет вебинар по выходу на европейский рынок