Евросоюз согласовал первый в мире свод правил по регулированию искусственного интеллекта

После трехдневных переговоров руководство Совета Европы и переговорщики Европарламента достигли предварительного соглашения относительно всеобъемлющих правил регулирования в области искусственного интеллекта — так называемого закона об ИИ. Следующими шагами по его принятию будет доработка проекта и голосование по нему в начале 2024 года. Предполагается, что закон вступит в силу не ранее 2025 года.

Предложения официальных лиц Европейского союза, которые раскрывает пресс-релиз организации, включают определение ИИ как ПО, для которого наиболее важно, что цели задает именно пользователь. И только в этом случае программа может «для конкретного набора целей, определенных человеком, генерировать результаты, такие как контент, прогнозы, рекомендации или решения, влияющие на среду, с которой они взаимодействуют».

Закон об ИИ является флагманской законодательной инициативой, способствующей одновременно и развитию ИИ (например, в материалах есть меры поддержки индустрии), так и сохранению максимально безопасности процессов.

Ключевая идея документа в том, что регулирование будет опираться на «риск-ориентированный» подход: чем выше потенциальный риск того или иного нового функционала ИИ для людей и госудаств, тем строже правила. Именно поэтому в законе появляются также градации ИИ по степени риска.

Помимо прочего в правилах прописаны гарантии безопасного использования искусственного интеллекта (в том числе определены сферы, где допустимо использование ПО средней степени риска, описаны требования использования ПО высокой степени риска правоохранительными органами в критических ситуациях и пр.).

Отдельный раздел посвящен соблюдению потребительских прав: можно будет подавать жалобы на некорректную работу ИИ, за нарушение предусмотрены штрафы (проценты от дохода или фиксированная сумма): €35 млн или 7% за использование запрещенных приложений, €15 млн или 3% за нарушение иных правил закона об ИИ и €7,5 млн или 1,5% за дезинформацию.

«Это историческое достижение и огромная веха на пути к будущему! В этом начинании нам удалось сохранить чрезвычайно хрупкий баланс: стимулировать инновации и внедрение искусственного интеллекта по всей Европе, полностью уважая основные права наших граждан», — считает госсекретарь Испании по цифровизации и искусственному интеллекту Карме Артигас.

Комиссар ЕС Тьерри Бретон, которого цитируют BBC News, назвал проект «историческим», заявив, что он устанавливает «четкие правила использования искусственного интеллекта»: «это гораздо больше, чем свод правил — это стартовая площадка для стартапов ЕС и исследователей, которые возглавят глобальную гонку искусственного интеллекта».

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен тоже не обошла новость стороной, написав в соцсети, что закон об ИИ поможет развитию именно безопасных, не угрожающих людям технологий: «это уникальная правовая база для развития ИИ, которому вы можете доверять».

Это первое законодательное предложения в своем роде, а значит, оно может стать глобальным стандартом для регулирования ИИ в других странах, ведь США, Великобритании и Китаю, где уже работают над подобными документами, еще только предстоит опубликовать свои собственные рекомендации.

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