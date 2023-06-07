Новая казахстанская биржа ITS отказалась от работы с российскими брокерами и бумагами

На новой казахстанской бирже ITS, размещенной в юрисдикции международного финансового центра «Астана» (МФЦА), не будут работать с российскими брокерами и бумагами, пишет агентство «Интерфакс».

В Казахстане стартовали торги мировыми ценными бумагами на новой площадке ITS.

«ITS не будет обслуживать российских брокеров, обслуживающих розничных инвесторов, и российские бумаги тоже. Это не в нашей бизнес-модели и мы не будем привлекать российских брокеров», — сообщил председатель правления ITS Чингиз Канапьянов.

В целом инвесторы получили доступ к торгам свыше 1,5 акций и депозитарных расписок, имеющих листинг на американский биржах NYSE и NASDAQ. В этот список входят ценные бумаги эмитентов NVIDIA, Shell, Intel, Microsoft, Baidu и другие.

Как писало ранее издание Frank Media со ссылкой на источники, в обсуждении запуска новой биржи в Казахстане участвовали СПБ Биржа, Freedom Holding и другие крупные игроки.

Новая торговая площадка могла бы помочь российским компаниям привлекать иностранный капитал. А СПБ Биржа, в свою очередь, предоставила бы возможности продолжить торговлю иностранными бумагами при запрете со стороны иностранцев проводить сделки.

В начале 2023 года СПБ Биржа сообщила изданию Forbes, что предоставила ITS свои технологии и бизнес-модель для проведения торгов иностранными бумагами.

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