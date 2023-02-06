Аналитик спрогнозировал укрепление рубля в первой половине 2023 года

Старший аналитик «АльфаСтрахование — Жизнь» Александр Сидоров спрогнозировал курс валют в России до конца лета 2023 года. В первом полугодии рубль будет укрепляться к основным валютам: к июню курс доллара составит 65 рублей, сообщил он RB.RU.
На укреплении рубля скажется ожидаемый рост цен на нефть после снятия карантинных ограничений в Китае и восстановление китайской экономики, на которую приходится 13% мирового спроса на нефть.
Второй ключевой фактор — снижение дисконта Urals к Brent, как этого ожидает Минэнерго. Также на валюте отразятся интервенции Минфина в рамках бюджетного правила: продажа юаней и скупка рублей для компенсации недополученных нефтегазовых доходов.
Кроме того, в пользу укрепления рубля сыграет возможное повышение ставки ЦБ России, если инфляция в стране окажется выше прогнозов регулятора.
Главными рисками для этого сценария станут возможная мировая рецессия, которую могут спровоцировать ужесточавшие последний год монетарную политику мировые ЦБ, а также более сильный, чем прогнозируется, эффект от эмбарго и потолка цен на российские нефтепродукты.
В этих случаях произойдет более сильное падение нефтегазовых доходов бюджета и, как следствие, ослабление рубля к основным валютам.
Фото на обложке: Inside Creative House /
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