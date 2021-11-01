Более 4 млн россиян не смогут выехать за границу из-за долгов

В России 4,2 млн россиян ограничили в праве выезда за пределы страны. По итогам первого полугодия невыездными были почти 6 млн россиян.
Федеральная служба судебных приставов также ввела запрет на использование водительских прав для 284,5 тыс. граждан, сообщил ТАСС директор ФССП Дмитрий Аристов.
Кроме того, служба наложила 12,7 млн запретов на перерегистрацию транспортных средств и 3,8 млн запретов на регистрационные действия в отношении недвижимого имущества.
По словам Дмитрия Аристова, ограничение личных неимущественных прав должников — это действенная мера, которая побуждает выплатить долги.
Он считает, что судебные и другие акты не исполняются из-за отсутствия понимания обязанности самостоятельно и добровольно исполнять их. Для исправления такой ситуации, по его мнению, необходимо создать условия, при которых граждане будут «максимально заинтересованы в самостоятельном и добровольном их исполнении».
В первом полугодии около 6 млн граждан оказились невыездными из-за неоплаченных долгов. По данным службы, наиболее часто ограничение права на выезд за рубеж применяется в отношении должников по алиментам, кредитным платежам и за жилищно-коммунальные услуги.
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Фото на обложке: DimaBerlin /
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