Разработчик экзоскелетов ExoAtlet вернул заем Moscow Seed Fund

Разработчик и производитель экзоскелетов ExoAtlet вернул инвестиционный заем, предоставленный Moscow Seed Fund. Фонд вложил 8 млн рублей в стартап в конце 2015 года, сообщает пресс-служба Moscow Seed Fund.

Заем позволил ExoAtlet довести технологию до продукта и начать продажи на российском рынке. Также был разработан и выведен на рынок экзоскелет для медицинской и социальной реабилитации ExoAtlet I. Он прошел сертификацию в России, Южной Корее, Казахстане, Вьетнаме и Индии. По собственным данным, сейчас устройство представлено более чем в 50 медцентрах в России и за рубежом.

Стартап с 2013 года разрабатывает экзоскелеты для реабилитации людей с травмами спинного мозга, инсультами, ДЦП, рассеянным склерозом.

Офисы компании расположены в России, Южной Корее, Японии, Люксембурге и США.

В планах на 2020 год — прохождение медицинской сертификации на территории Европы, Японии и США.

В ближайшие три года ExoAtlet намерен: