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Разработчик экзоскелетов ExoAtlet вернул заем Moscow Seed Fund

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Разработчик и производитель экзоскелетов ExoAtlet вернул инвестиционный заем, предоставленный Moscow Seed Fund. Фонд вложил 8 млн рублей в стартап в конце 2015 года, сообщает пресс-служба Moscow Seed Fund.

Разработчик экзоскелетов ExoAtlet вернул заем Moscow Seed Fund

Заем позволил ExoAtlet довести технологию до продукта и начать продажи на российском рынке. Также был разработан и выведен на рынок экзоскелет для медицинской и социальной реабилитации ExoAtlet I. Он прошел сертификацию в России, Южной Корее, Казахстане, Вьетнаме и Индии. По собственным данным, сейчас устройство представлено более чем в 50 медцентрах в России и за рубежом.

Стартап с 2013 года разрабатывает экзоскелеты для реабилитации людей с травмами спинного мозга, инсультами, ДЦП, рассеянным склерозом.

Офисы компании расположены в России, Южной Корее, Японии, Люксембурге и США.

В планах на 2020 год — прохождение медицинской сертификации на территории Европы, Японии и США. 

В ближайшие три года ExoAtlet намерен:

  • занять ключевые позиции на рынках Америки, Азии и Европы;
  • вывести на рынок новые продукты (экзоскелеты для детей, пожилых людей, рабочих на производстве) и запустить информационный комплекс для оценки эффективности реабилитационных мероприятий ExoEffect;
  • открыть реабилитационные центры ExoGym, запустить франшизу;
  • сформировать единую платформу для обучения и обмена данными между медицинским сообществом.

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