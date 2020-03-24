Разработчик экзоскелетов ExoAtlet вернул заем Moscow Seed Fund
Разработчик и производитель экзоскелетов ExoAtlet вернул инвестиционный заем, предоставленный Moscow Seed Fund. Фонд вложил 8 млн рублей в стартап в конце 2015 года, сообщает пресс-служба Moscow Seed Fund.
Заем позволил ExoAtlet довести технологию до продукта и начать продажи на российском рынке. Также был разработан и выведен на рынок экзоскелет для медицинской и социальной реабилитации ExoAtlet I. Он прошел сертификацию в России, Южной Корее, Казахстане, Вьетнаме и Индии. По собственным данным, сейчас устройство представлено более чем в 50 медцентрах в России и за рубежом.
Стартап с 2013 года разрабатывает экзоскелеты для реабилитации людей с травмами спинного мозга, инсультами, ДЦП, рассеянным склерозом.
Офисы компании расположены в России, Южной Корее, Японии, Люксембурге и США.
В планах на 2020 год — прохождение медицинской сертификации на территории Европы, Японии и США.
В ближайшие три года ExoAtlet намерен:
- занять ключевые позиции на рынках Америки, Азии и Европы;
- вывести на рынок новые продукты (экзоскелеты для детей, пожилых людей, рабочих на производстве) и запустить информационный комплекс для оценки эффективности реабилитационных мероприятий ExoEffect;
- открыть реабилитационные центры ExoGym, запустить франшизу;
- сформировать единую платформу для обучения и обмена данными между медицинским сообществом.
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