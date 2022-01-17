Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Французский стартап Exotec, разрабатывающий роботов для складов, стал «единорогом»

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Французский стартап Exotec, который производит робототехнику для складов, стал «единорогом». Компания привлекла $335 млн в раунде D, при этом достигнув оценки сразу в $2 млрд, сообщила пресс-служба Exotec.

Французский стартап Exotec, разрабатывающий роботов для складов, стал «единорогом»

Лид инвестором выступил Goldman Sachs. В раунде также приняли участие Iris Capital, 83North и Dell Technologies Capital и др.

Компания направит привлеченные инвестиции на развитие в Северной Америке, Европе и Азии. Exotec также анонсировал планы нанять 500 новых инженеров для исследовательских и конструкторских работ до 2025 года. 

Стартап был основан в 2015 году. На данный момент штат компании насчитывает 300 человек. Клиентами компании являются 30 мировых брендов из таких отраслей как логистика, ритейл, электронная коммерция и др. В частности, оборудование компании закупают Gap, Uniqlo, Decathlon и Carrefour.

Общая сумма привлеченный инвестиций в Exotec после закрытия раунда D достигла $446 млн. По данным Bloomberg, Exotec стал 25 «единорогом» во Франции

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: dreamnikon / Shutterstock

RB.RU организует встречу проекта Founders’ Mondays для начинающих и опытных предпринимателей. Дважды в месяц по понедельникам.

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 27 побед: главные достижения российских фаундеров за рубежом
  2. 2 Есть стабильный бизнес? Вот как построить стартап внутри него
  3. 3 Сейчас лучшее время для стартапа, чтобы поднимать инвестиции — мнение
  4. 4 From Russia with love: все единороги с российскими корнями
  5. 5 Акселераторы, бизнес-инкубаторы, венчурные фонды и хабы: стартап-гид по Дубаю
Куда идти стартапу в США
Список полезных контактов, предпринимательских сообществ и инвесторов
Получить список

ВОЗМОЖНОСТИ

19 января 2022

ISS Hack

20 января 2022

Международная олимпиада «Траектория будущего»

20 января 2022

Coding Battle

Все ВОЗМОЖНОСТИ