Французский стартап Exotec, разрабатывающий роботов для складов, стал «единорогом»

Французский стартап Exotec, который производит робототехнику для складов, стал «единорогом». Компания привлекла $335 млн в раунде D, при этом достигнув оценки сразу в $2 млрд, сообщила пресс-служба Exotec.

Лид инвестором выступил Goldman Sachs. В раунде также приняли участие Iris Capital, 83North и Dell Technologies Capital и др.

Компания направит привлеченные инвестиции на развитие в Северной Америке, Европе и Азии. Exotec также анонсировал планы нанять 500 новых инженеров для исследовательских и конструкторских работ до 2025 года.

Стартап был основан в 2015 году. На данный момент штат компании насчитывает 300 человек. Клиентами компании являются 30 мировых брендов из таких отраслей как логистика, ритейл, электронная коммерция и др. В частности, оборудование компании закупают Gap, Uniqlo, Decathlon и Carrefour.

Общая сумма привлеченный инвестиций в Exotec после закрытия раунда D достигла $446 млн. По данным Bloomberg, Exotec стал 25 «единорогом» во Франции

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