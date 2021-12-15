В России в 1,5 раза выросли продажи премиальных смартфонов

В январе-октябре продажи смартфонов дороже 50 тыс. рублей выросли в России в 1,5 раза. Доля этих устройств на российском рынке подскочила до 12,9%.
Доля премиальных аппаратов на российском рынке впервые поднялась выше 10%, сообщили «Известия» со ссылкой на МТС.
Пользователи, по словам экспертов, сознательно выбирают премиальные телефоны для более длительной эксплуатации. К тому же, рост этого сегмента аппаратов связан и с увеличением их стоимости — в этом году она возросла примерно на 30%. Модель, которая в прошлом году стоила меньше 50 тыс. рублей, в этом году могла перешагнуть эту планку, отметили они.
В этом году стоимость гаджетов в России увеличилась в среднем на 34%, в 2022 году они могут подорожать еще на 15–17%. Рост цен на электронику эксперты связывают с дефицитом комплектующих.
В условиях дефицита комплектующих производителю выгоднее интегрировать их в более дорогие модели, чем в дешевые, — это, как правило, позволяет повысить маржинальность бизнеса.
Фото на обложке: Unsplash
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