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Сергей Солонин и Михаил Бройтман вложились в платформу для экспертов и менторов Experum

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Сооснователь и бывший гендиректор Qiwi Сергей Солонин и инвестбанкир Михаил Бройтман вложились в онлайн-платформу Experum, следует из базы данных «Контур-фокус». 

Сергей Солонин и Михаил Бройтман вложились в платформу для экспертов и менторов Experum

Experum — маркетплейс для экспертов, менторов, стартапов и предпринимателей. Эксперты и менторы предлагают на платформе свои услуги, а предприниматели могут найти наставника и получить консультацию. 

Согласно базе данных «Контур-фокус», Солонин и Бройтман получили долю в проекте в конце июля. Бройтману принадлежит 2% Experum, Солонину — 1%. 

Объем вложений не раскрывается. Представители Сергея Солонина отказались комментировать сделку. В Experum на момент публикации не предоставили комментарий. 

Онлайн-платформу Experum в 2017 году запустили Гор Нахапетян, Петр Климов и Евгений Ларионов. Им троим принадлежит 82,5% проекта. По 4,8% проекта принадлежит руководителю менторской программы Experum Валерии Сараевой, лидеру экспертного сообщества Experum по налогам, финансам и праву Маргарите Дружининой, а также кипрской компании «Джойнтджорни ЛТД». 

Генеральный директор Experum — Петр Климов. По собственным данным проекта, на платформе представлены около 2 тысяч менторов и экспертов. 

Фото: Jirsak / Shutterstock

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