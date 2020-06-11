VR-конфигуратор автомобилей Expocar получит $32 тысячи от акселератора Flat6Labs

VR-конфигуратор автомобилей Expocar из Чеченской Республики стал участником ближневосточного акселератора Flat6Labs. Об этом Rusbase рассказал основатель стартапа Магомед Алиев.

Expocar получит от акселератора seed-инвестиции в размере $32 тысячи в обмен на 10%-ную долю в проекте. Еще стартап получит бонусы от партнеров: например, грант на использование технологий Amazon Web Services в размере $15 тысяч.

Акселерационная программа начнется 17 июня и продлится четыре месяца. По словам Алиева, из-за пандемии коронавируса программа пройдет в онлайн-формате. Всего акселератор отобрал восемь стартапов со всего мира.

Expocar разрабатывает VR-конфигуратор автомобилей. Клиенты стартапа — дилерские автосалоны. С помощью разработки Expocar они могут показывать покупателям различные модификации автомобилей, которых нет в наличии.

Покупателям стартап предлагает интерактивное взаимодействие с машиной: можно сесть за руль, открыть капот или багажник, завести автомобиль.

«В автосалонах каждая модель представлена в нескольких экземплярах или не представлена вообще. Клиент не может увидеть, как будет выглядеть машина в той или иной конфигурации. Мы решаем эту проблему», — рассказал основатель Expocar.

По словам Алиева, работа над стартапом началась в марте этого года. Перед запуском проекта команда Expocar провела исследование рынка. У стартапа готов MVP.

Стартап вел переговоры с несколькими потенциальными клиентами в России и за рубежом, говорит Алиев. Но после закрытия автосалонов из-за пандемии переговоры пришлось отложить. Стартап сосредоточился на разработке дополнительных функций и поиске партнеров.

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