Экспорт золота физлицами в России могут ограничить по предложению таможни

В России могут ограничить экспорт золота физическими лицами. С таким предложением выступила Федеральная таможенная служба, конкретные параметры ограничений там не уточнили. В «Деловой России» ранее предложили установить лимит аналогичный вывозу валюты – $10 тыс. или их эквивалент.
Федеральная таможенная служба выступила с предложением ввести лимит на вывоз из России золота физическими лицами. Об этом сообщил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев, передает «Интерфакс».
Конкретных параметров предполагаемого лимита на экспорт золота чиновник не назвал. Моисеев назвал колоссальным ущерб, который Россия несет от нелегального оборота этого драгоценного металла.
Ранее в «Деловой России» предложили сделать лимит таким же, как с валютой – $10 тыс. или эквивалент в другой валюте. Отмена НДС на покупку золотых слитков сделала их альтернативой валюте, поэтому россияне покупают слитки и перепродают их за границей за валюту, считают в «Деловой России», что приводит к созданию инструмента для отмывания денег.
Фото на обложке: Cloudy Design /
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