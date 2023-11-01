В России могут ограничить экспорт золота физическими лицами. С таким предложением выступила Федеральная таможенная служба, конкретные параметры ограничений там не уточнили. В «Деловой России» ранее предложили установить лимит аналогичный вывозу валюты – $10 тыс. или их эквивалент.

Экспорт золота физлицами в России могут ограничить по предложению таможни