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Московский экспортный центр открыл прием заявок на гранты для предпринимателей

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Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

На сайте Московского экспортного центра (МЭЦ) начался прием заявок на гранты для экспортеров. Об этом сообщается на портале мэра Москвы. 

Московский экспортный центр открыл прием заявок на гранты для предпринимателей

Получить грант на экспорт товаров и услуг могут представители малого и среднего бизнеса. Размер гранта составит 10% от выполненного экспортного контракта, но не более 10 млн рублей или 50% от объема налогов, уплаченных в городской бюджет.

«Грант станет своеобразным “экспортным кешбэком”, его сумма будет напрямую зависеть от выручки, полученной компанией при реализации своих товаров или услуг за рубежом», — отметил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин. 

Подать заявку можно до 1 июня на сайте МЭЦ.

Кроме того, московский экспортный центр принимает от предпринимателей заявки на субсидии. Гранты предоставляются на развитие деятельности и не зависят от затрат прошлых лет, субсидии позволяют компенсировать часть уже понесенных расходов.  

Это могут быть затраты на получение патентов, сертификацию продукции и систем менеджмента, транспортировку продукции за рубеж и ее адаптацию для выхода на международный рынок. 

Размер субсидий — до 3 млн рублей. Прием заявок тоже продлится до 1 июня.

Фото: Unsplash

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