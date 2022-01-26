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Армянский разработчик медицинского робота Expper Technologies привлек $2 млн от Starta Capital, AngelsDeck и других

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Армянский стартап Expper Technologies по медицинскому уходу за детьми привлек $2 млн в ходе seed-раунда от AngelsDeck, Healthcare Equity Angels и AiSprouts VC, сообщила пресс-служба клуба. Лид-инвестором сделки выступил венчурный фонд Starta Capital и платформа Liqvest.

Армянский разработчик медицинского робота Expper Technologies привлек $2 млн от Starta Capital, AngelsDeck и других

Привлеченные средства компания направит на продвижение технологии Robin и расширение команды в США

В Expper Technologies разработали робота по уходу за детьми Robin, который позволяет разгрузить работников больниц. Робот помогает врачам поддержать и расширить услуги по уходу за пациентами. Робот также помогает стабилизировать эмоциональное состояние детей во время пребывания в  клиниках.

Кроме того, робот мониторит состояние здоровья, сохраняет и анализирует данные и готовит отчеты. Система управления роботом позволяет выстроить график посещения пациентов через мобильное приложение и оказывать услуги телемедицины.

Работа робота основывается на сочетание искусственного интеллекта (ИИ) и разработок в области автономных технологий, пояснили в компании. В 2021 году Expper Technologies подписала соглашения об установке роботов с несколькими клиниками в США (Wigmore Clinic, Nork Marash Medical Center и Mattel Children’s Hospital UCLA и др.). Всего было поставлено 15 роботов.

Expper Technologies была создана в 2019 году братьями Тиграном и Ваханом Петросянами из Армении. На старте проект привлек $200 тысяч от SmartGateVC, HIVE Ventures и частных инвесторов.

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Фото: Expper Technologies

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