«Почта России» запустила в Москве доставку посылок за час

«Почта России» запустила доставку посылок за час в Москве. Оформить и оплатить услугу можно на сайте, в мобильном приложении почтового оператора, когда посылка поступит в отделение. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе компании.

На этапе тестирования услуги время доставки составило 31 минуту. Курьера также можно вызвать на дом, чтобы он забрал посылку, оформленную заранее и подготовленную к отправке.

Новой услугой москвичи воспользовались более 100 тыс. раз. Клиенты могут также выбрать удобный для себя график: за час или к определенному времени с курьером, забрать из отделения или почтомата. При этом предъявлять паспорт и заполнять квитанции не понадобится.

В июне к сервису подключатся и отделения в Санкт-Петербурге. А в четвертом квартале этого года доставка за час будет доступна в других крупных городах России.

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