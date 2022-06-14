«Почта России» запустила в Москве доставку посылок за час

«Почта России» запустила доставку посылок за час в Москве. Оформить и оплатить услугу можно на сайте, в мобильном приложении почтового оператора, когда посылка поступит в отделение. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе компании.
На этапе тестирования услуги время доставки составило 31 минуту. Курьера также можно вызвать на дом, чтобы он забрал посылку, оформленную заранее и подготовленную к отправке.
Новой услугой москвичи воспользовались более 100 тыс. раз. Клиенты могут также выбрать удобный для себя график: за час или к определенному времени с курьером, забрать из отделения или почтомата. При этом предъявлять паспорт и заполнять квитанции не понадобится.
В июне к сервису подключатся и отделения в Санкт-Петербурге. А в четвертом квартале этого года доставка за час будет доступна в других крупных городах России.
Фото на обложке: Tatiana Zinchenko /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Как запускать корпоративный акселератор: опыт «Почты России»
- 2 Цифры дня. 100 тысяч за взлом Chromebook
- 3 11-классник из Москвы стал абсолютным победителем Международной Менделеевской олимпиады
- 4 Количество миллионеров в Москве выросло на 19% в 2017 году
- 5 Семь тезисов о том, почему 30-е место у Москвы в Глобальном инновационном индексе — это круто
ВОЗМОЖНОСТИ
14 июня 2022
14 июня 2022
14 июня 2022