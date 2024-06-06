Top.Mail.Ru
Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Якутский производитель кинопроекторов «Экстра синема» привлек 100 млн рублей

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Якутский производитель кинопроекторов «Экстра синема» привлек 100 млн рублей. Средства направят на запуск производственно-сборочного цеха мощностью до 2 тыс. кинопроекторов в год. Проект создан в том числе в целях импортозамещения, проекторы «Экстра синема» стоят в пять раз дешевле зарубежных аналогов.

Якутский производитель кинопроекторов «Экстра синема» привлек 100 млн рублей

Фонд суверенных технологий НТИ (ФСТ) инвестировал 100 млн рублей в производителя кинопроекторов «Экстра синема». Об этом рассказали в пресс-центре республики Саха (Якутия).

«Экстра синема» направит средства на запуск производственно-сборочного цеха мощностью до 2 тыс кинопроекторов в год, на развитие цифровой платформы и пополнение оборотных средств.

Проект «Экстра синема» создан в том числе в целях импортозамещения. Проекторы компании стоят в пять раз дешевле зарубежных аналогов, отметили в пресс-службе. 

«Экстра синема» запустил пилот по оснащению проектора кинозалы в малых населенных пунктах в 2022 году, в Якутии оборудовано 30 кинозалов. В ближайшее время компания планирует открыть еще 120 кинозалов.  

Фото на обложке: Nailya GR / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Как выглядит транспорт будущего в кино
  2. 2 «Киношколы — это хардкор для сильных духом»: Юрий Грибанов — о «Цехе»
  3. 3 «Маша и Медведь» в Дубае и «Чебурашка» в России — как российским анимационным студиям занять нишу на рынке
  4. 4 «SAP — всё»: как российские промышленники переходят на отечественное ПО
  5. 5 Импортозамещение, роботы и решения для здоровья: какие задачи решали сколковские стартапы в 2023 году
RB в Telegram
Больше полезного контента в Telegram
Подписывайтесь!

ВОЗМОЖНОСТИ

06 июня 2024

Smart Social

06 июня 2024

AtomPlay

09 июня 2024

Industrix

Все ВОЗМОЖНОСТИ