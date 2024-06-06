Якутский производитель кинопроекторов «Экстра синема» привлек 100 млн рублей. Средства направят на запуск производственно-сборочного цеха мощностью до 2 тыс. кинопроекторов в год. Проект создан в том числе в целях импортозамещения, проекторы «Экстра синема» стоят в пять раз дешевле зарубежных аналогов.
Фонд суверенных технологий НТИ (ФСТ) инвестировал 100 млн рублей в производителя кинопроекторов «Экстра синема». Об этом рассказали в пресс-центре республики Саха (Якутия).
«Экстра синема» направит средства на запуск производственно-сборочного цеха мощностью до 2 тыс кинопроекторов в год, на развитие цифровой платформы и пополнение оборотных средств.
Проект «Экстра синема» создан в том числе в целях импортозамещения. Проекторы компании стоят в пять раз дешевле зарубежных аналогов, отметили в пресс-службе.
«Экстра синема» запустил пилот по оснащению проектора кинозалы в малых населенных пунктах в 2022 году, в Якутии оборудовано 30 кинозалов. В ближайшее время компания планирует открыть еще 120 кинозалов.
Фото на обложке: Nailya GR /
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