Глава Exxon Mobil пророчит глобальный переход на электрокары

Вудс уверен, что к 2040 году каждый свеженький легковой автомобиль будет электрическим, что приведет к падению спроса на бензин, но не повредит отрасли, если компании успеют выработать стратегию диверсификации продукта.

В интервью каналу CNBC гендиректор одного из главных игроков мирового рынка нефтепереработки рассказал, что ожидает в ближайшие годы снижения потребления бензина до уровня 2013-2014 гг. Одной из причин этого могут стать в том числе и электрокары, сообщил он.

Сегодня экоповестка важна для многих автолюбителей, к тому же автоматизация приходит во все сферы – и вполне понятно и ожидаемо резкое развитие рынка электромобилей (вплоть до полного перехода на них уже через пару десятилетий).

Согласно статистике аналитической компании Canalys, в 2021 году доля электрокаров и гибридов на авторынке составляла всего 9%.

С другой стороны, эти незначительные, казалось бы, 9% показывают прирост на 109% в сравнении с 2020 годом, и если динамика сохранится, то прогноз Вудса уже не кажется нереалистичным.

Как бы то ни было, Вудс рассуждает о буме электрокаров со своей прагматической позиции. Его компания всерьез разрабатывает стратегию поведения на рынке, когда машины на бензине резко перестанут быть востребованными.

Глава Exxon Mobil не считает, что это существенно поверит нефтегазовому сектору: например, услуги компании по-прежнему будут нужны в сфере грузовых перевозок, в авиатранспорте и других отраслях.

Те же пластмассы, которые Exxon Mobil, могут быть использованы при выпуске набирающих популярность электромобилей.

И все же важно уже сейчас думать о новых направлениях. Exxon Mobil, к примеру, занимается производством промышленного и биотоплива, которые помогут сохранить доходы.

Компания активно вкладывается в химические разработки (сам Вудс большую часть времени в ExxonMobil посвятил именно химии). Он уверен, что это направление станет ключом к сохранению прибыльности нефтехимических компаний во время перехода на экологически чистую энергию.

Вудс, таким образом, не беспокоится о будущем компании, несмотря на прогноз глобального перехода на электрокары и падения спроса на бензин и другие нефтепродукты:

«Откровенно говоря, это изменение не разрушит этот бизнес или эту отрасль».

Фото на обложке: Michael Marais / Unsplash