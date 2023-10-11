Ведущая нефтяная корпорация мира объявила о крупнейшей за последние 20 лет сделке. ExxonMobil договорилась о покупке производителя сланцевой нефти Pioneer Natural Resources почти за $60 млрд. Сделку планируют закрыть в первой половине 2024 года.
Одна из крупнейших в мире нефтяная корпорация ExxonMobil достигла соглашения о покупке производителя сланцевой нефти Pioneer Natural Resources. Об этом сообщила пресс-служба ExxonMobil.
Сумма сделки составит $59,5 млрд, с учетом долга – $64,5 млрд. Она рассчитывалась на основании цены акций Pioneer Natural Resources на 5 октября – ExxonMobil заплатит $253 за одну ценную бумагу с учетом премии в 18%.
Сделка станет крупнейшей для ExxonMobil за последние 20 лет – в 1999 году Exxon купила Mobil за $80,3 млрд. Закрытие сделки ожидается в первой половине 2024 года.
Это поглощение сделает ExxonMobil ведущим производителем сланцевой нефти в Пермском бассейне – крупнейшем нефтедобывающем бассейне в США. ExxonMobil будет контролировать запасы в бассейне, эквивалентные 16 млрд баррелей нефти.
Фото на обложке: Kirkam /
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