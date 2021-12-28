Российский live commerce сервис Eyebuy привлек $95 тысяч при оценке $2,5 млн

Российский стартап Eyebuy в ходе pre-seed раунда привлек $95 тысяч при оценке $2,5 млн, сообщил представитель компании. В раунде приняли участие венчурный фонд Starta Capital ($20 тыс.) и частный инвестор Алексей Сундуков ($75 тыс.).

Полученные инвестиции будут направлены на развитие продукта и тестирование гипотез на американском рынке. В планах — развитие собственного SDK.

Eyebuy развивает технологию для продаж товаров и услуг через видеоканалы: записанную рекламу, ролики в социальных сетях, а также прямые эфиры. Сейчас компания предоставляет технологию для интеграции live commerce, которую можно подключить к интернет-магазинам, e-commerce платформам и маркетплейсам. По данным компании, сервис повышает конверсию «в несколько раз».

Проект Eyebuy был запущен в 2020 году и развивался на средства основателей, которые вложили в него $40 тысяч. За полгода оценка компании выросла с $400 тысяч до $2,5 млн.

В 2021 году выручка проекта на российском рынке составила 7,3 млн рублей. Среди заказчиков технологии — Mascotte, Decathlone, Leroy Merlin, Alltime и другие. Сервис основали Сергей Варт, Руслан Крылов и Владислав Самарин.

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