Жена Норштейна потребовала от ЦБ 50 млн рублей из-за «Ежика в тумане»

Художник-постановщик «Ежика в тумане» Франческа Ярбусова потребовала от Центробанка более 50 млн рублей компенсации по делу о нарушении ее авторских прав, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела. В сентябре ЦБ выпустил памятные монеты с изображением ежика из мультфильма.

Ярбусова требует от Банка России компенсацию морального вреда в размере 100 тыс. рублей и компенсацию за использование интеллектуальной собственности в таком же размере. Кроме этого, она требует взыскать с регулятора двукратную стоимость «контрафактных экземпляров» — 50 млн 42 тыс. рублей. Истец настаивает, чтобы ЦБ опубликовал решение суда на своем сайте и изъял «контрафактные монеты» из обращения.

Следующее заседание по иску назначено на 27 марта.

Ярбусова подала в суд на Банк России в конце января. Она утверждает, что ЦБ выпустил монеты с изображением главного персонажа без согласования с ней. Супруг Ярбусовой, режиссер «Ежика» Юрий Норштейн назвал использование изображений персонажа без разрешения «воровством».

В Центробанке, в свою очередь, заявили, что заключили договор с «Союзмультфильмом», гарантирующий законность прав на интеллектуальную собственность и исключающего нарушения прав третьих лиц. В пресс-службе «Союзмультфильма» напомнили, что студия консолидировала права на анимацию в 2017 году.

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