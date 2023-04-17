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F+ tech представил смартфон и планшет на ОС «Аврора»

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Российский производитель и дистрибутор электроники F+ tech представил смартфон и планшет на ОС «Аврора». Компания намерена внести устройства внести в реестр отечественных продуктов для получения государственных льгот.

F+ tech представил смартфон и планшет на ОС «Аврора»

На планшет Life Tab Plus и смартфон R570 будет предустановлен антивирус «Лаборатории Касперского» и пакет «МойОфис». В реестр они смогут попасть при соответствии требованиям для программно-аппаратного комплекса (ПАК), узнал «Коммерсантъ».

Производить гаджеты и устанавливать ОС будут в Калининграде. В F+ tech пояснили, что имеющиеся мощности на заводе позволяют компании поставлять ежегодно более 500 тыс. ПАК.

Собеседник на рынке электроники объяснил важноность именно такой организации тем, что из-за отсутствия у компании «Открытая мобильная система» (ОМП), которая разрабатывает «Аврору», достаточного количества ресурсов, оборудования и сотрудников ОС получается адаптировать всего на несколько устройств в год:

Другой собеседник газеты отметил, что портирование ОС «Аврора» обычно занимало около полугода, а при любых аппаратных изменениях необходима доработка ОС, что снова заставляет разработчиков отдавать устройства на тестирование в ОМП.

Эксперты сомневаются, что новая схема улучшит перспективы устройств F+ tech: до сих пор спрос на технику на «Авроре» был низким.

Фото на обложке: R Photography Background / Shutterstock

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