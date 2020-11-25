Соцсеть F3 привлекла $3,9 млн от сервиса знакомств Mamba и фонда Adfirst VC

Cоциальная сеть для поколения Z — F3 — привлекла $3,9 млн в посевном раунде от сервиса знакомств Mamba и венчурного фонда Adfirst. Среди бизнес-ангелов, присоединившихся к раунду, бывший президент сервиса musical.ly, приобретенного TikTok, Алекс Хофманн и гендиректор Bitfury Capital Марат Кичиков. Об этом Rusbase сообщил представитель F3.

Полученные средства будут направлены на дальнейшее развитие приложения.

«У команды F3 уже есть ряд функций в pipeline, которые они хотят внедрить, увеличивая команду и выходя на новые рынки — в первую очередь F3 сосредоточится на США», — рассказал представитель соцсети.

F3 предлагает новый формат общения: пользователи отправляют друг другу фотографии, видео и вопросы, а затем отвечают на них в мультимедийном формате. По собственным данным, на данный момент аудитория соцсети составляет более 25 млн человек, 85% которых моложе 25 лет.

Отмечается, что в соцсети используются различные инструменты для обеспечения безопасности и удобства пользователей. Среди них автоматическая модерация контента, поиск и блокировка откровенных фото и видео, текстовые фильтры ненормативной лексики. Чтобы начать использовать F3, пользователь должен поделиться ссылкой с друзьям. Это позволит им отправлять фотографии, видео и вопросы, которые сможет видеть только сам пользователь.

«Поколению Z нужны принципиально новые социальные сети ... где они формируют новые сообщества и разговаривают друг с другом в том же месте, где они создают или потребляют контент», — отметил гендиректор и сооснователь F3 Илья Теребин.

F3 была создана в 2018 году. Основатели платформы: Марк и Илья Теребины, Валерий Леушин, Клавс Синка, Герман Гедгауд, Гирт Тихомиров. Ранее команда F3 запустила социальную сеть вопросов и ответов Ask.fm, в которой, по собственным данным, зарегистрировались более 150 млн пользователей. Позже сеть приобрела американская холдинговая компания IAC.

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