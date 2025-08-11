Сергей Мосунов из Нижнего Новгорода купил бренд «Фаберже»

Предприниматель Сергей Мосунов, родом из Нижнего Новгорода и ныне проживающий в Великобритании, стал новым владельцем легендарного ювелирного бренда Fabergé. Компания известна своими украшенными драгоценными камнями пасхальными яйцами, созданными в традициях Карла Фаберже. Сделка оценивается в $50 млн.

Продажа бренда — «конец эпохи»

Южноафриканская Gemfields, управлявшая Fabergé с 2013 года, расстаётся с активом на фоне непростого года: политический кризис в Мозамбике вынудил приостановить добычу рубинов, а спад спроса в сегменте люкса ударил по выручке. В 2024-м продажи бренда упали до $13,4 млн — по сравнению с $15,7 млн годом ранее.

Глава Gemfields Шон Гилбертсон назвал сделку «концом эпохи» и признал, что Fabergé играла заметную роль в продвижении цветных драгоценных камней, добываемых компанией.

Планы нового владельца

Сергей Мосунов, чьи инвестиционные интересы охватывают технологии и стартапы, назвал покупку честью стать хранителем такого выдающегося и всемирно известного бренда.

По его словам, вековое наследие Fabergé, объединяющее российские, британские, французские и американские традиции, создаёт отличную базу для укрепления позиций на мировом рынке предметов роскоши. При этом компания продолжит специализироваться на ювелирных изделиях, часах и аксессуарах.

Бренд с царским прошлым

Fabergé появился в 1842 году, а в 1882-м управление перешло к Петеру Карлу Фаберже, превратившему мастерскую в придворного ювелира Романовых. Первое императорское пасхальное яйцо было изготовлено в 1885 году по заказу Александра III для Марии Фёдоровны — с этого момента изделия Fabergé стали синонимом роскоши и престижа.



После революции мастерские национализировали, семья эмигрировала, а бренд в XX веке менял владельцев и профиль: от американской парфюмерной линии до приобретения Unilever за $1,55 млрд в 1989 году. В 2009-м потомки Фаберже приняли участие в возрождении ювелирного дома.

Что это значит для рынка

Для Gemfields продажа — способ сосредоточиться на ключевом бизнесе в Замбии и Мозамбике. Для Мосунова — шанс добавить своё имя к списку владельцев, которые влияли на историю бренда, пережившего империи, революции и десятки смен собственников.

Успех сделки будет зависеть от того, сумеет ли он превратить культурный символ в финансово устойчивый и конкурентоспособный актив на перенасыщенном рынке люксовых брендов.