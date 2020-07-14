«Фабрика туристических продуктов и сервисов» начала свою работу

13 июля команды, прошедшие отбор в «Фабрику», приступили к работе над своими проектами. Также стартовала открытая образовательная программа, посвященная созданию и продвижению новых туристических продуктов.

В рамках трека «Стартап» было просмотрено 260 заявок, из которых организаторы выбрали 32 проекта. Отобранные команды пройдут онлайн-курс, поработают с трекерами, обсудят свои разработки с партнерами «Фабрики», проведут питчи перед инвесторами и фондами. Победители получат бюджет на кампанию по продвижению продукта и помощь маркетингового агентства (B2C-сегмент), а также обсуждение возможных пилотных проектов и финансирования с потенциальными клиентами, партнерами и инвесторами (B2B-сервисы).



Трек «Слушатель» — бесплатная восьминедельная образовательная программа. Она состоит из семи модулей, посвященных поиску идей, бизнес-моделям, юнит-экономике, привлечению клиентов и другим темам. Заявки на прохождение онлайн-курса подали 400 человек из 85 городов мира, среди которых — Токио, Барселона, Рим, Кейптаун, Минск и другие.



Участники трека «Слушатель» смогут посетить онлайн-лекции предпринимателей, экспертов по маркетингу, туризму и другим темам. В рамках проекта выступят:



Павел Анненков , серийный предприниматель, ментор бизнес-школы «Сколково», программный директор «Фабрики»;

, серийный предприниматель, ментор бизнес-школы «Сколково», программный директор «Фабрики»; Алексей Зарецкий , генеральный директор и сооснователь туристической компании Travelata;

, генеральный директор и сооснователь туристической компании Travelata; Денис Ефремов , инвестиционный директор Da Vinci Capital, победитель Forbes «30 до 30» в 2020 году;

, инвестиционный директор Da Vinci Capital, победитель Forbes «30 до 30» в 2020 году; Владимир Варнавский , основатель и генеральный директор VResorts, создающей виртуальные туры по отелям;

, основатель и генеральный директор VResorts, создающей виртуальные туры по отелям; Дмитрий Храпов , основатель и генеральный директор сервиса для путешествий Tutu.ru;

, основатель и генеральный директор сервиса для путешествий Tutu.ru; Eгор Яковлев, сооснователь и директор по развитию платформы аудиогидов izi.travel и многие другие.

Подать заявку на участие в образовательной программе можно на сайте.

«Фабрика туристических продуктов и сервисов» — акселерационная программа, созданная в рамках проекта Moscow Travel Hub Комитета по туризму города Москвы. Moscow Travel Hub — коммуникационная площадка для бизнеса из сферы туризма и гостеприимства, которая призвана помочь индустрии запускать коллаборации и новые продукты. Здесь публикуются новости и статьи о сфере туризма, новых инструментах продвижения и технологиях, а также анонсы лекций и воркшопов.





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