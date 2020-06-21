Москва запускает акселерационную программу для проектов из сферы туризма и гостеприимства

С 15 июня открыт прием заявок на участие в «Фабрике туристических продуктов и сервисов» — акселерационной программе для стартапов и команд в сфере туризма и гостеприимства. Проект создан Комитетом по туризму города Москвы. Подать заявку можно до 5 июля на сайте площадки Moscow Travel Hub.

Участвовать в «Фабрике» могут travel-стартапы, разработчики, предприниматели, туроператоры и турагентства.



В программе акселератора предусмотрены два трека:



«Стартап» — для проектов, которые хотят создать новый туристический продукт и вывести его на рынок; «Слушатель» — для желающих пройти только образовательный онлайн-курс, который будет длиться восемь недель. Чтобы принять участие в этом треке, нужно зарегистрироваться на сайте Moscow Travel Hub.

Проекты, которые хотят пройти трек «Стартап», должны иметь идею продукта или MVP, которые помогут развивать внутренний туризм, активизировать туристические потоки и привлекать путешественников в столицу. В ходе акселерационной программы участники пройдут обучение и получат поддержку менторов, которые помогут применить полученные знания, совершенствовать идеи и продукты команд.



В сентябре пройдет Демо-день, на котором участники представят свои проекты. Эксперты выберут 10 лучших команд, которые получат поддержку от партнеров «Фабрики», а также возможность привлечь инвестиции и монетизировать свои продукты:

Пять команд с B2C-сервисами получат бюджет в 300 тыс. рублей каждая, чтобы разработать маркетинговую стратегию вместе с коммуникационными агентствами и реализовать ее за шесть недель.

Еще пять команд с B2B-продуктами будут участвовать во встречах с инвесторами, фондами и представителями туристической индустрии, чтобы наладить сотрудничество, найти партнеров, финансирование или первых клиентов.

Также всех участников ждут встречи с инвесторами и фондами в формате Speed Dating — команды должны будут рассказать о своем проекте за три минуты. Участники с самыми интересными решениями продолжат общение с инвесторами после питчей.



Наталья Сергунина, заместитель мэра Москвы

Во всем мире туристическая индустрия столкнулась с тяжелейшим кризисом. Говорить о восстановлении спроса, конечно, пока рано, и потому ей нужны новые источники развития. Как раз в этом мы видим задачу акселерационной программы — в поддержке перспективных решений. Эксперты помогут создать или доработать продукт, чтобы он стал востребованным на рынке.





«Фабрика туристических продуктов и сервисов» создана в рамках проекта Moscow Travel Hub — площадки для туристического бизнеса. Хаб помогает представителям индустрии создавать новые продукты и партнерские проекты, а также применять технологии и креативные маркетинговые инструменты. В рамках проекта проходят онлайн- и офлайн-мероприятия и лекции с экспертами, а на сайте публикуются полезные материалы и новости из сферы туризма и гостеприимства.





Фото на обложке: Irina Grotkjaer/Unsplash