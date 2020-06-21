Москва запускает акселерационную программу для проектов из сферы туризма и гостеприимства
С 15 июня открыт прием заявок на участие в «Фабрике туристических продуктов и сервисов» — акселерационной программе для стартапов и команд в сфере туризма и гостеприимства. Проект создан Комитетом по туризму города Москвы. Подать заявку можно до 5 июля на сайте площадки Moscow Travel Hub.
Участвовать в «Фабрике» могут travel-стартапы, разработчики, предприниматели, туроператоры и турагентства.
В программе акселератора предусмотрены два трека:
- «Стартап» — для проектов, которые хотят создать новый туристический продукт и вывести его на рынок;
- «Слушатель» — для желающих пройти только образовательный онлайн-курс, который будет длиться восемь недель. Чтобы принять участие в этом треке, нужно зарегистрироваться на сайте Moscow Travel Hub.
Проекты, которые хотят пройти трек «Стартап», должны иметь идею продукта или MVP, которые помогут развивать внутренний туризм, активизировать туристические потоки и привлекать путешественников в столицу. В ходе акселерационной программы участники пройдут обучение и получат поддержку менторов, которые помогут применить полученные знания, совершенствовать идеи и продукты команд.
В сентябре пройдет Демо-день, на котором участники представят свои проекты. Эксперты выберут 10 лучших команд, которые получат поддержку от партнеров «Фабрики», а также возможность привлечь инвестиции и монетизировать свои продукты:
- Пять команд с B2C-сервисами получат бюджет в 300 тыс. рублей каждая, чтобы разработать маркетинговую стратегию вместе с коммуникационными агентствами и реализовать ее за шесть недель.
- Еще пять команд с B2B-продуктами будут участвовать во встречах с инвесторами, фондами и представителями туристической индустрии, чтобы наладить сотрудничество, найти партнеров, финансирование или первых клиентов.
Также всех участников ждут встречи с инвесторами и фондами в формате Speed Dating — команды должны будут рассказать о своем проекте за три минуты. Участники с самыми интересными решениями продолжат общение с инвесторами после питчей.
Наталья Сергунина, заместитель мэра Москвы
Во всем мире туристическая индустрия столкнулась с тяжелейшим кризисом. Говорить о восстановлении спроса, конечно, пока рано, и потому ей нужны новые источники развития. Как раз в этом мы видим задачу акселерационной программы — в поддержке перспективных решений. Эксперты помогут создать или доработать продукт, чтобы он стал востребованным на рынке.
«Фабрика туристических продуктов и сервисов» создана в рамках проекта Moscow Travel Hub — площадки для туристического бизнеса. Хаб помогает представителям индустрии создавать новые продукты и партнерские проекты, а также применять технологии и креативные маркетинговые инструменты. В рамках проекта проходят онлайн- и офлайн-мероприятия и лекции с экспертами, а на сайте публикуются полезные материалы и новости из сферы туризма и гостеприимства.
Фото на обложке: Irina Grotkjaer/Unsplash
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