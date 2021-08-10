Москвичи смогут расплачиваться в транспорте с помощью системы распознавания лиц

Приложение «Московский транспорт» обзаведется функцией биометрического распознавания по лицу для оплаты проезда в городском транспорте. Работы по проекту стоимостью 329 млн рублей за восемь месяцев должна выполнить компании «Интеллектуальные социальные системы» бывшему куратора проектов Росмолодежи и комиссара движения «Наши» Дмитрия Коха.

Согласно описанию закупки, в приложение, которое представляет собой навигационную систему с возможностью вызвать такси, арендовать самокат, велосипед, можно будет загрузить свою фотографию, с помощью которой «Московский транспорт» сформирует биометрический слепок лица пользователя и привяжет к нему банковскую карту для оплаты проезда, пишет «Коммерсантъ».

В городском ЦОДД отметили, что у пассажиров благодаря новой функции «появится полностью бесконтактный способ оплаты проезда по технологии распознавания лиц в городском транспорте».

Ранее Московский метрополитен запустил эксперимент по оплате проезда с помощью лица, в нем участвует 1000 пассажиров. Им предлагается в тестовом режиме загружать фото в приложение «Метро Москвы» и привязывать его к банковским картам.

При запуске биометрической оплаты в городском транспорте исполнители неизбежно столкнутся с рядом трудностей, отметил собеседник газеты, знакомый с ходом цифровизации столицы. «В первую очередь нужно будет сменить камеры в автобусах. Нынешнее оборудование уже устарело, и их разрешения просто не хватит для распознавания лиц на входе в автобусы. Есть вопрос и с трафиком: данные с наземного транспорта передаются по сотовой связи. Биометрия приведет к кратному росту трафика, и понадобятся сети 5G», — рассказал он. Транспорт придется оснащать видеооборудованием, предназначенным для получения изображений лиц через пункты прохода пассажиров, подтвердил руководитель направления «Цифровые процессы» компании «Крок» Виктор Смирнов.

Президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров указал на то, что для оплаты по лицу нужно сочетание нескольких методов определения личности и при каждой идентификации последует обращение в защищенное хранилище данных для сравнения с имеющимися данными пассажиров. «Поскольку исходные биометрические данные будут содержаться в хранилище долго, есть постоянно растущий риск проникновения в него третьих лиц или инсайдеров», — добавил он. Риск кражи копии биометрических слепков можно минимизировать с помощью квантовой криптографии, но он все равно остается, что будет нервировать пользователей, отметил эксперт.

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Фото: YuryKara / Shutterstock