Московская частная школа внедрила пропускную систему с распознаванием лиц от VisionLabs

Школа компетенций XXI века и персонализированного образования «Хорошевская школа» внедрила пропускную систему VisionLabs, которая должна усилить систему контроля доступа и обеспечить бесконтактный проход на проходных. Решение интегрировано с системами учёта посещаемости и температурного контроля VisionLabs Thermo.

Терминалы VisionLabs LUNA Ace с распознаванием лиц установлены при входе на школьную территорию. Система компании VisionLabs, входящей в экосистему «Сбера», исключает возможность использования чужих пропусков и доступа посторонних лиц. При этом нейросеть успешно работает даже при наличии очков, медицинских масок и головных уборов, а технология Liveness препятствует использованию распечатанной фотографии или видео с экрана, сообщила пресс-служба «Сбера».

«Применение компьютерного зрения исключает человеческий фактор и помогает не только обеспечить контроль доступа, но и выявить подозрительное поведение и потенциально опасные ситуации (лежащий человек, позиция стрельбы, поднятые руки), распознавать эмоции», — отметил коммерческий директор VisionLabs Илья Романов.

Кроме того, терминал LUNA Ace повышает пропускную способность проходной, так как учащимся и преподавателям не приходится искать пропуск, а затем прикладывать его к считывателю. Также сокращается время на создание нового пропуска. Вместо оформления традиционной карты достаточно просто сделать фото и добавить его в базу данных.

В пропускную систему интегрирован комплекс бесконтактной термометрии VisionLabs Thermo. Он определяет температуру до 40 человек одновременно с погрешностью не больше 0,2 C°. При обнаружении человека с повышенной температурой система отправит оповещение на пост охраны.

«Преимущества биометрического контроля доступа в том, что такой идентификатор невозможно потерять, забыть или передать третьим лицам. Кроме того, бесконтактность технологии только повышает её востребованность в текущей эпидемиологической ситуации», — подчеркнул директор по безопасности Хорошевской школы Сергей Юхин.

Технологии VisionLabs уже применяются в школах, колледжах и университетах Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Перми, Новосибирска и других городов РФ.

VisionLabs разрабатывает продукты на базе компьютерного зрения и машинного обучения. Платформа компьютерного зрения и видеоаналитики LUNA и линейка девайсов на базе собственных технологий (Luna Ace, Luna Pos, Luna Thermo) являются ее основными продуктами. Среди инвесторов компании: Сбербанк и венчурный фонд Sistema_VC. VisionLabs является резидентом фонда «Сколково».

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