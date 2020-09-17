Facebook запустил кросс-платформенный интерфейс для малого бизнеса

Facebook объявил запуске нового кросс-платформенного интерфейса Facebook Business Suite. Он доступен МСБ на платформах компании. С помощью новой технологии предприниматели смогут делать публикации одновременно в Facebook и Instagram, получать сообщения и уведомления и управлять ими. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе компании.

По заявлению Facebook, интерфейс поможет предпринимателям понять, какие подходы и инструменты лучше работают. Также он предоставит полезные инсайты о покупателях от Facebook и Instagram.

Начиная со следующего года, компания планирует сделать Facebook Business Suite главным интерфейсом для всех компаний, которые используют Facebook, Messenger, Instagram и WhatsApp.

Совместное исследование Facebook, Всемирного банка и Организации экономического сотрудничества и развития показало, что сейчас происходит активизация бизнеса и открытие физических магазинов после пандемии. Одновременно сокращаются продажи товаров и услуг через цифровые каналы. В России в июле 33% МСБ получили как минимум половину продаж за счет использования цифровых каналов. В мае и июне этот показатель составлял 61% и 43% соответственно.

Большинство российских предпринимателей испытывают уверенность по поводу дальнейшего развития их компании. При этом 23% действующих МСП сказали в июле, что были вынуждены сократить свой штат из-за пандемии. Примерно столько же компаний считают, что недостаток денежных средств будет представлять проблему в ближайшие месяцы.

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